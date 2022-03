Prüfung möglicher Verstöße gegen Flugverbot für russische Flugzeuge

per Mail teilen

Das Luftfahrtbundesamt (LBA) will möglichen Verstößen gegen das bundesweite Flugverbot für russische Flugzeuge nachgehen. Zuvor wurde bekannt, dass vom Flughafen Hahn im Hunsrück Flugzeuge, die bislang unter russischer Flagge flogen, dies jetzt unter aserbaidschanischer Flagge tun sollen. Nach Angaben der Behörden wird der Fall einer "Umflaggung" von russischem Fluggerät, das am Flughafen Hahn operiert, untersucht. Es werde geprüft, ob der Versuch einer Umgehung von europäischen Sanktionen vorliege. Zu weiteren Details wollte sich das LBA nicht äußern. Der Sprecher des Insolvenzverwalters teilte bereits Anfang März mit, dass auch der insolvente Hunsrückflughafen Hahn von der Sperrung des europäischen Luftraums für russische Fluglinien betroffen ist. Etwa zehn Prozent der Frachtflüge am Hahn würden von russischen Fluggesellschaften durchgeführt.