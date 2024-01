Flughafen Hahn: Zoll findet knapp 11.000 Flaschen gefälschtes Parfüm

Der Zoll am Flughafen Hahn hat 2023 wieder einiges beschlagnahmt - darunter eine große Menge an gefälschtem Parfüm. Kontrolliert wurden vor allem Flüge aus Nicht-EU-Staaten.

Fast 11.000 kleine Flaschen gefälschtes Parfüm. Das haben die Zollbeamtinnen und Zollbeamten am Flughafen Hahn 2023 in einer Frachtmaschine gefunden, die aus dem Nahen Osten kam. Das geht aus einer SWR-Anfrage an den Zoll am Flughafen Hahn hervor.

Kleine Mengen an Drogen beschlagnahmt

Die Beamtinnen und Beamten haben darüber hinaus im vergangenen Jahr auch immer wieder geringe Mengen an Drogen beschlagnahmt. Außerdem seien mehrfach Verstöße gegen die Einfuhr von Zigaretten mit einem Bußgeld geahndet worden, so ein Sprecher. Immer wieder hätten Passagiere auch versucht, unter anderem Wurst und Fleisch aus einem Nicht-EU-Land einzuführen, was nicht erlaubt sei.

Fast 11.000 Flaschen gefälschtes Parfüm wurden im vergangenen Jahr am Hahn beschlagnahmt. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Thomas Frey

Drittstaaten liegen im Fokus des Zoll

Der Zoll am Flughafen Hahn kontrolliert nach eigenen Angaben vor allem Fracht- und Passagierflüge, die aus einem Nicht-EU-Land kommen oder dorthin starten. Zu diesen Zielen zählen am Flughafen Hahn beispielsweise Aserbaidschan, China und Marokko.