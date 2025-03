Am Flughafen Hahn starten und landen heute mehrere Ferienflieger außerplanmäßig. Grund ist der Streik in Frankfurt, wo die Flieger offenbar nicht abgefertigt werden können.

Eine genervte Frau aus Augsburg steht vor dem Check-in-Schalter im Terminalgebäude des Flughafens Hahn. "Es ist eine Katastrophe", sagt sie. Die Augsburgerin wollte eigentlich von Frankfurt aus in die Karibik fliegen. Jetzt musste sie erst mal einen ungewollten Zwischenstopp im Hunsrück einlegen.

Die Frau ist heute Morgen zusammen mit anderen Passagieren mit dem Bus von Frankfurt rund zwei Stunden in den Hunsrück gefahren worden. Ihre Airline hat den Hahn als Ausweichflughafen gewählt. Von hier aus soll es mit dem Flug in die Karibik klappen. In Frankfurt konnte der Flug wegen des Streiks nicht abgefertigt werden.

Rückreisen verzögern sich wegen Streiks

Frank Slaby aus Lippstadt ist ebenfalls ungewollt am Flughafen Hahn unterwegs. Er war in der Karibik auf Kreuzfahrt. Wegen des Streiks in Frankfurt ist der Flieger aus Jamaika in den Hunsrück umgeleitet worden.

Airlines weichen auf den Hunsrück aus: Am Flughafen Hahn herrscht wegen des Streiks in Frankfurt deutlich mehr Betrieb als sonst. SWR

"Wir sind froh, dass wir überhaupt geflogen sind. Was wollen wir auch machen?", sagt der Mann. Mit dem Bus fährt er jetzt weiter nach Frankfurt, wo er sein Auto stehen hat und dann weiter nach Hause - ein langer Tag. Er sieht es dennoch entspannt. "Wir brauchen jetzt etwa drei Stunden länger, bis wir zu Hause sind. Gibt aber Schlimmeres." Einige Passagiere kritisierten, dass zu wenig Busse zum Weitertransport eingesetzt worden seien.

Fünf zusätzliche Flüge am Hahn

Insgesamt wurden laut einem Sprecher des Flughafens bislang fünf zusätzliche Flüge - Cargo- und Passagier/Businessflüge am Hunsrück Airport abgefertigt, darunter Flüge in die Karibik, Mexiko und Schweden. Ziele, die vom Hahn aus planmäßig nicht angeflogen werden. Flughafen Geschäftsführer Rüdiger Franke sagte, dass den ganzen Tag über weitere Anfragen hereingekommen wären. Um das Mehr an Passagieren zu bewältigen, sei das Personal aufgestockt worden. Insgesamt seien heute etwa 30 Prozent mehr Passagiere auf dem Hahn gelandet als ursprünglich geplant. Franke geht von 1.500 bis 2.000 zusätzlichen Passagieren aus.

Der Flughafen Hahn profitiert davon, dass im Hunsrück nicht gestreikt wird. Nach Angaben von ver.di und dem Flughafenbetreiber Triwo finden auch alle regulär geplanten Flüge planmäßig statt.

Flugausfälle auch in Luxemburg

Heute fallen wegen der Streiks unter anderem Flüge nach Frankfurt, München und Berlin aus. Insgesamt werden in Deutschland 13 Flughäfen bestreikt. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi wird es deshalb erhebliche Einschränkungen bei Ankünften und Abflügen geben. Der Flughafenverband ADV geht deutschlandweit von rund 510.000 betroffenen Passagieren aus.

Wegen des bundesweiten Streiks im öffentlichen Dienst sind auch Flüge am Flughafen in Luxemburg gestrichen worden. Das teilte der Airport auf seiner Website mit.