Flugbetrieb am Hahn geht im April weiter

Der Flugbetrieb am zahlungsunfähigen Hunsrück-Flughafen Hahn kann auch im April weitergehen. Das hat eine Sprecherin des Insolvenzverwalters dem SWR mitgeteilt. Der Sommerflugplan werde am 27. März starten. Im Vergleich zu den Vorjahren gebe es ein deutlich verbessertes Angebot. Einzelheiten dazu nannte die Sprecherin nicht. Zur Personalsituation am Flughafen Hahn, teilte die Sprecherin mit, es würden Mitarbeiter für das Bodenpersonal neu eingestellt. Die weltweite Nachfrage nach Frachtverkehr bleibe hoch, die Sanktionen gegen Russland würden den Lieferverkehr zwischen Asien, Europa und Nordamerika nicht betreffen. Zum Stand der Investorensuche hieß es, man befinde sich in Gesprächen mit mehreren Interessenten.