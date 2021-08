In der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende in Bitburg sind am Sonntag 200 Flüchtlinge aus Afghanistan angekommen. Nach Angaben des Integrationsministeriums sind sie mit Bundeswehr-Maschinen nach Deutschland gebracht worden.

Ministerin Katharina Binz (Grüne) erklärte, "Rheinland-Pfalz ist bereit, seine Verpflichtungen gegenüber diesen Menschen zu erfüllen, die durch ihre jahrelange Arbeit für deutsche Dienststellen nunmehr einer Gefahr für Leib und Leben ausgesetzt sind. Und viele sind es derzeit noch." Sie hoffe, dass die Evakuierungen erfolgreich seien. Nun sollten die Ankömmlinge in der Aufnahmeeinrichtung erst einmal zur Ruhe kommen.

Die Flüchtlinge aus Afghanistan, die am Sonntag in der Erstaufnahmeeinrichtung (AfA) in Bitburg angekommen sind, müssen zunächst wegen der Corona-Pandemie in Quarantäne. Eine Sprecherin der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier (ADD) sagte, dass sie 14 Tage in der Afa in bestimmten Bereichen bleiben müssten.

Noch sei unklar, welchen Hintergrund die Flüchtlinge hätten. Sollte es sich um Ortskräfte handeln, könnten sie relativ zügig auf Kommunen verteilt werden. Ob in Bitburg auch afghanische Flüchtlinge vom US-Flugplatz Ramstein erwartet würden, sei noch offen.

US-Airbase Ramstein zentraler Teil der Rettungsaktion

Außenminister Heiko Maas (SPD) hatte am Freitag bekannt gegeben, dass der Militärflughafen in der Pfalz als Drehkreuz für die Rettungseinsätze aus Afghanistan eingesetzt werden soll. Die Amerikaner hatten Anfang der Woche damit begonnen, Menschen aus der afghanischen Hauptstadt auszufliegen, nachdem die Taliban Kabul eingenommen hatten.