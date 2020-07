Bei einem Absturz eines Segelfliegers in der Nähe von Mehren (Kreis Vulkaneifel) ist der Pilot gestorben und ein weiterer Insasse schwer verletzt worden.

Das zweisitzige Ultraleichtflugzeug ist am Sonntag gegen Mittag beim Anflug auf den Flugplatz Mehren (Daun-Senheld) in der Vulkaneifel abgestürzt. Wie die Polizei mitteilte, starb der Pilot noch an der Unfallstelle. Der Co-Pilot sei schwer verletzt mit Brüchen in ein Krankenhaus in Trier gebracht worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen habe der Pilot beim Landeanflug versucht durchzustarten, sei dann von der Piste abgekommen und gegen ein Hindernis geprallt. Dabei sei die Maschine in Brand geraten. Der Flieger soll einer Eigentümergemeinschaft aus dem Kreis Kusel gehören.