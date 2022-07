Flächenbrände am Wald und auf einem Feld

Die Feuerwehr Trier ist Sonntag am frühen Abend zu zwei größeren Flächenbränden ausgerückt. In Trier-Quint brannte ein Brennholzlager am Wald. Die Polizei Schweich geht von Brandstiftung aus. Die Feuerwehr war rund vier Stunden im Einsatz und verhinderte, dass der Brand sich auf das Waldgebiet ausdehnte. Hinweise an die Polizei Schweich. Zeitgleich bekämpften mehrere Feuerwehren mit mehr als 40 Einsatzkräften in der Kenner Flur in der Nähe des Wasserwerkes ein Feuer. Dort brannten unter starker Rauchentwicklung Strohballen. An der gleichen Stelle war die Feuerwehr schon vor zwei Wochen wegen brennender Rundballen im Großeinsatz.