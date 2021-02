per Mail teilen

Ein Fitnessstudio-Betreiber erlebt die unterschiedlichen Corona-Regeln in der Großregion. Seine Trierer Filiale ist geschlossen. Dagegen sind Luxemburger Studios unter Einschränkungen geöffnet.

Wie unterschiedlich die jeweiligen Länder mit der Corona-Pandemie umgehen, erlebt Sebastian Backes in seiner Firma Luxfit. Die Luxemburger Fitnesskunden dürfen in seinen Studios in Leudelange und Junglister trainieren – allerdings mit Einschränkungen. Maximal zehn Personen dürfen sich gleichzeitig dort aufhalten. Über ein EDV-System kann man eine Stunde Fitnesstraining pro Tag buchen.

"Das klappt ganz gut. Durch das elektronische System können wir natürlich auch gut nachverfolgen, wer sich im Studio aufgehalten hat, wenn eine Infektion auftritt.“ Sebastian Backes, Fitnesstrainer aus Trier

Sebastian Backes, Betreiber eines Fitnessstudios in Trier, will nach dem zweiten Corona-Lockdown eine Perspektive für die Öffnung LuxFit

Betrieb mit angezogener Handbremse

Die Öffnung unter Einschränkung sei besser als nichts. Immerhin ließen sich so die vorhandenen Kunden halten, erzählt Sebastian Backes. Die Corona-Pandemie habe aber trotzdem Spuren in der Kunden-Kartei hinterlassen. Mehr als 200 Mitglieder hätten in den vergangenen Monaten gekündigt. Wegen der derzeitigen Einschränkungen sei es derzeit fast unmöglich neue Kunden aufzunehmen und zu werben.

"Im Gegensatz zur Gastronomie, die natürlich auch stark unter der Pandemie gelitten hat, haben wir den Nachteil, dass wir für die Zeit nach einer möglichen Öffnung durch mit deutlich weniger Geld planen müssen.“ Sebastian Backes, Fitnesstrainer aus Trier

Trierer Filiale geschlossen

Die Trierer Filiale von Luxfit ist seit drei Monaten im Zuge des zweiten Lockdowns in Deutschland geschlossen. Das Trainerteam versucht die Kunden mit Fitnessvideos bei Laune zu halten. Immerhin hätten kaum Kunden gekündigt. Allerdings spürt Sebastian Backes, dass bei seinen deutschen Fitnessfreunden ohne Öffnungsperspektive so langsam der Geduldsfaden reißt. Der Unternehmer mit 20 Angestellten fordert deswegen von der Politik eine schrittweise Öffnung der Fitnessstudios: