Vieztrinker, Karnevalist, Revolutionär: Trierer Fischers Maathes wird 200

So einen gibt es nur einmal: Das Trierer Original "Fischers Maathes" wäre am Sonntag 200 Jahre alt geworden. Was hat ihn so bekannt gemacht hat, dass selbst Stadtführer an ihn erinnern:

Der Trierer Stadtführer Alf Keilen weiß so einiges über "Fischers Maathes" zu erzählen. Alf Keilen spielt den Nachtwächter bei seinen historischen Stadtführungen. In dieser Rolle erzählt er, dass es kaum eine Nacht in Trier gab, in der man Maathes zu seinen Lebzeiten nicht in einem Lokal der Stadt begegnet sei. "Meistens trifft man Maathes in der Nähe von zwielichtigen Spelunken."

Fischers Maathes verkörpert den Trierer Mutterwitz

"Maathes ist ein typischer Trierer. Es gibt keinen nach und vor ihm, der so gewandt auf Trierisch antworten und alles parieren konnte.", erzählt Stadtführer Alf Keilen. Mit seinem Humor und seiner Redegewandtheit hat seine Person die Zeit überdauert. Typisch für "Fischers Maathes" sind sein Schnurrbart, seine lange Pfeife und seine Vorliebe für Viez, den er natürlich nur, wie es sich in Trier gehört, aus einer Porz trinkt.

Fischers Maathes Fischers Maathes, mit richtigem Namen Matthias Fischer, wurde am 10. April 1822 in der Brotstraße 26 in Trier geboren. Sein Vater, Johann Fischer, war ein Buchbinder und bereits in jungen Jahren musste Maathes die Schule verlassen und beim Vater im Laden helfen. Später betrieb er einen Spezereiwarenladen, nach seiner Hochzeit mit Maria Katharina Meckel übernahm er den Kolonialwarenladen seines Schwiegervaters. Vor allem aber ist Fischers Maathes für seine spitze und humorvolle Redegewandtheit in der trierischen Sprache bekannt. Er trieb sich in vielen Lokalen in Trier rum, suchte dort die Geselligkeit und trank mit Vorliebe Trierer Viez. Er war außerdem Mitbegründer des Trierer Karnevalvereins Heuschreck. Es gibt einige Sammlungen seiner Scherze, obwohl ihm auch viele Witze zugeschrieben werden, die nicht von ihm stammen. Vielen Menschen ist Fischers Maathes als Spaßmacher bekannt. Er war aber auch politisch aktiv. Er wurde in den Demokratischen Verein in Trier aufgenommen. Nach der Märzrevolution 1848 war es Fischers Maathes, der belastende Papiere zusammen mit Edgar von Westphalen, dem Schwager von Karl Marx, im Weißhauswald vergrub. Somit schützte er Trierer Bürger gegen politische Repressalien. Fischers Maathes nahm sich in der Nacht nach Rosenmontag, am 25. Februar 1879, das Leben, indem er sich in seinem Laden erhängte. Einen Abschiedsbrief hinterließ er nicht. Ihm wurde Schwermut nachgesagt, heute würde man wohl von Depressionen sprechen.

Maathes und die Stadt Trier

Fischers Maathes war nicht nur für seine Scherze bekannt. Er war Inhaber unterschiedlicher Geschäfte, hat Gewürze, Zigarren und Tabak verkauft. Und er hat die Trierer Karnevalsgesellschaft Heuschreck mitgegründet. Dort war er auch als Büttenredner dort. Auch heute noch kann man Fischers Maathes mit dem Karnevalsverein in Verbindung bringen. In der Nagelstraße in Trier ist er am Heuschreckbrunnen verewigt worden, gemeinsam mit den anderen Mitbegründern.

Mit Karl Marx für die Revolution

Gemeinsam mit Karl Marx, der mit Maathes als Kind die Schule besuchte, war er politisch aktiv im Demokratischen Verein. Auch wenn man ihn dort - so wird berichtet - eher als Witzbold schätzte als für große politische Diskurse, bewahrte er viele Trierer nach der Revolution von 1848 vor politischen Repressalien, indem er belastende Dokumente im Weißhauswald vergrub.

Auch das Geburtshaus von "Fischers Maathes" in der Brotstraße ist erhalten geblieben.

In der Brotstraße Nummer 26 ist das Geburtshaus von Maathes Fischer. Das Haus konnte vor ein paar Jahren vor einem Abriss gerettet werden und wird aktuell saniert. Stadtarchiv Trier

Nach einem Streit zwischen den ehemaligen Besitzern und der Stadt konnte es vor einem Abriss bewahrt werden. Die neuen Besitzer sanieren es zur Zeit. Daher ist das Haus zu Zeit hinter Planen verschwunden. Am Eingang hängt eine Gedenktafel, die an Fischers Maathes erinnert.

Kaum einer, der heute an dem Haus in der Brotstrasse 26 vorbeikommt ahnt wer hier geboren wurde. Eine Kupfertafel soll am Eingang an den Prototyp des Trierers, an Fischers Maathes erinnern. SWR

Stadtführungen und Ausstellungen

Zum 200. Geburtstag des Trierer Originals "Fischers Maathes" gibt es in seiner Heimatstadt Trier zahlreiche Veranstaltungen.

In den 1930ern haben Heimatforscher das Leben mit Anekdoten und Scherzen von Maathes in zwei Bänden zusammengetragen. Dieser Zeitungsausschnitt wirbt für den ersten Band. Stadtarchiv Trier/Sammlung Laven Bild in Detailansicht öffnen Bei der Werbung zum zweiten Band mit einer Sammlung von Anekdoten wird Maathes klassisch mit seiner langen Zigarre, Schnurrbart und im Morgenmantel dargestellt. Stadtarchiv Trier/Sammlung Laven Bild in Detailansicht öffnen Fischers Maathes galt, wie zu sehen auf dieser Postkarte, 1902, wie heute mit seinem Humor und seiner Art als Trierer Original. Stadtarchiv Trier/Sammlung Laven Bild in Detailansicht öffnen Matthias Fischers Geburtsurkunde hält fest, dass er am 10 April 1822 in Trier geboren wurde. Er war der jüngste Sohn von fünf Kindern von Buchbinder Johann Fischer und seiner Frau Susanne Fischer. Stadtarchiv Trier Bild in Detailansicht öffnen In der Brotstraße Nummer 26 ist das Geburtshaus von Maathes Fischer. Das Haus konnte vor ein paar Jahren vor einem Abriss gerettet werden und wird aktuell saniert. Stadtarchiv Trier Bild in Detailansicht öffnen Am Heuschreckbrunnen in der Nagelstraße in Trier wurde Fischers Maathes mit seiner Pfeife verewigt. Der Künstler Willi Hahn gestaltete Maathes hier mit den anderen Trierer Originalen, die gemeinsam die Karnevalsgesellschaft Heuschreck gründeten. SWR Lara Bousch Bild in Detailansicht öffnen

Im Lesegarten der wissenschaftlichen Bibliothek in der Weberbachstraße gibt es eine Kabinettausstellung mit historischen Fotografien, Zeitungsausschnitten und Postkarten zu Fischers Maathes. Sie wird am Sonntag, 10. April, mit Lesungen von Anekdoten von Fischers Maathes eröffnet und geht bis zum 10. Mai. Vorgetragen werden die Anekdoten von zwei Trierer-Mundart-Originalen, die als Büttenredner der Karnevalsgesellschaft "Heuschreck" bekannt sind, von Helmut Leiendecker und Rainer Lubeck.

Auch der Stadtführer Alf Keilen erinnert an Fischers Maathes in seinen historischen Stadtführungen am 9. und 10. April.

"Besser duth gelaacht als wie freckt geärjert“ ("Besser einmal tot gelacht als sich kaputt geärgert")

Am Sonntag, den 10. April gründet die Stadtbücherei Trier zusammen mit dem Demenzzentrum e.V. offiziell einen "Fischers Maathes Buchclub" für Menschen mit Demenz. Hier sollen Texte in Trierer Mundart gelesen werden. Auch Vorträge sind geplant.

Auch die Trierer Viezbruderschaft würdigt "Fischers Maathes". Viez war Maathes liebstes Getränk während seiner zahlreichen Kneipengänge. Für den 200. Geburtstag des Trierer Original Fischers Maathes hat die Künstlerin Nadja Selting eine Porz - also einen Viezkrug aus - nach Maathes gestaltet. Denn: