Fischbestände in Eifelflüssen nach Flut etwas erholt

Die Fischbestände in den Eifelflüssen haben sich ein halbes Jahr nach der Flut im Juli wieder etwas erholt. Das teilte die obere Wasserschutzbehörde SGD Nord mit.

Die Behörde hat im Herbst und Winter 2021 an mehr als 40 Abschnitten der Flüsse den Fischbestand untersucht - unter anderem an Kyll, Our, Nims und Prüm. Die ersten Ergebnisse böten Grund zum Aufatmen, so der Präsident der Wasserschutzbehörde. Alle 22 heimischen Fischarten kämen nach wie vor in den Eifelflüssen vor. Der teils erhebliche Verlust um fast 50 Prozent der Fischbestände könne in den kommenden Jahren ausgeglichen werden. Der Bestand der Fischart Äsche sei in der Kyll durch Flutschäden zu fast 90 Prozent verlorengegangen. Die SGD Nord will den Fischbestand, wo notwendig, ergänzen und besonders pflegen, damit er wiederhergestellt wird.