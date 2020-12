In Simmern gehen an diesem Wochenende die Heimat Europa Filmfestspiele zu Ende. Heute Abend wird der beste Wettbewerbsfilm mit dem sogenannten „Edgar“ ausgezeichnet, benannt nach dem Schirmherrn des Festivals, Edgar Reitz. Nominiert sind acht deutsche Filme, in denen es um das Thema "Heimat" geht. Verliehen wird der Preis von Schauspielerin Katja Riemann per Videoschalte. Der Sieger erhält ein Preisgeld in Höhe von 1.500 Euro. Für die Veranstalter ist die Preisverleihung der Höhepunkt der vierwöchigen Festspiele. Sie ziehen eine positive Bilanz: Einige Vorstellungen seien ausverkauft gewesen. Besonders positiv hätten die Besucher die Mischung aus Live-Musik auf der Bühne und Filmvorstellungen im Autokino bewertet. Am Sonntag gibt es in Simmern dann die letzte Chance auf einen Filmabend unter freiem Himmel. Dann läuft ein Überraschungsfilm. Der Eintritt ist frei.