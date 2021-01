Die Universität Trier bietet in dieser Woche ein Online-Filmfestival mit dem Schwerpunkt Ethnologie. Nach Angaben des Organisationsteams, haben Soziologie-Studierende der Universität 17 ethnographische Filme ausgewählt, die Interessierte bis 31.1. kostenlos im Internet anschauen können. Gezeigt werde unter anderem eine Dokumentation, die Liebesgeschichten vier iranischer Frauen erzählt. Weitere Filme thematisierten den Alltag in und um einen Kali-Tempel in Indien oder das Leben eines älteren Ehepaars in den Bergen Äthiopiens. Alle Informationen zum Programm und die Filme selbst stehen auf der Internetseite www.transkulturelleskino.de