SWR Redakteur Jürgen Schmidt hat sich ein halbes Jahr lang mit Betroffenen der Amokfahrt von Trier getroffen. Er hat Interviews mit Polizisten und Ersthelfern geführt.

Seine Dokumentation ist ab sofort in der ARD-Mediathek zu sehen. Im SWR Aktuell-Interview erzählt er, warum er immer noch weinen muss, wenn er den Film sieht.

SWR Aktuell: Jürgen Schmidt, welche Eindrücke hatten Sie während der Dreharbeiten von Trier und den Menschen dort?

Jürgen Schmidt: Ich habe tolle Menschen kennengelernt und ich finde diese Stadt fantastisch. Wenn die Trierer von der Innenstadt als ihrem verlängerten Wohnzimmer sprechen, kann ich das gut nachvollziehen. Zu dem ein oder anderen Drehpartner werde ich sicher später auch noch Kontakt haben. Ich werde immer mal wieder hinfahren, weil Trier ein ganz liebenswerter und toller Ort ist.

Ich war im Sommer dort. Da waren viele Touristen in der Fußgängerzone, die natürlich über diese Stätten gegangen sind, wo Menschen gestorben sind. Klar, die Touristen wussten das nicht. Aber alle anderen, die durch die Innenstadt gehen, die wissen, dass diese Narbe in dieser Stadt da ist und man mit ihr leben muss.

"Es liegt ein Stück weit eine Schwere über dieser Stadt."

SWR Aktuell: Gab es in Trier auch Orte, die Ihnen besonders wichtig waren für den Dreh und wie haben Sie diese Orte erlebt?

Schmidt: Das ist an erster Stelle die Porta Nigra. Immer wieder bin ich an ihr vorbei gegangen und habe Fotos gemacht. Es ist so fantastisch, wenn man sich so klein vorkommt vor diesem großen, schwarzen Tor. Aber die Porta Nigra ist eben auch ein Erinnerungsort der Amokfahrt. Erst später habe ich gemerkt, dass die Mariensäule für die Trierer eine wichtige Bedeutung hat. Ich war auch dort oben. Ich weiß, dass ein Betroffener, den ich im Film begleitet habe, immer wieder an die Mosel läuft, um dann den Blick auf die Mariensäule zu haben.

Natürlich auch die Orte, wo ich erfahren habe, dass dort Menschen verunfallt und gestorben sind. Das waren für mich sehr, sehr wichtige Orte. Ich war auch gerne im Palastgarten, wo ich mich selbst immer mal hingesetzt habe, um nachzudenken. Auch der Blick vom Petrisberg über die Stadt Trier - das alles sind Orte, die mir wichtig sind.

Jürgen Schmidt vor der Porta Nigra in Trier. Das römische Stadttor ist für den Filmemacher ein ganz besonderer Ort. Jürgen Schmidt

SWR Aktuell: Hat es lange gedauert, mit den Betroffenen der Amokfahrt ein Vertrauensverhältnis aufzubauen?

Schmidt: Eigentlich nicht. Ich habe die Dokumentation ab Mai geplant und habe bewusst die Menschen zunächst ohne Kamera kennengelernt und mich vorgestellt. Ich war beim Oberbürgermeister, beim Polizeipräsidenten, beim Oberstaatsanwalt und natürlich bei den Betroffenen.

Mit einem Betroffenen habe ich mich im Palastgarten getroffen und habe gesagt, dass ich sehr viel Erfahrung mit solchen Themen habe. Ich habe die Opfer der Ramstein-Katastrophe viele Jahre begleitet. Ich habe erzählt, wer ich bin, was ich vorhabe und dass ich das respektvoll und mit viel Empathie angehen möchte.

Jeder hat auch mitgemacht. Es hat mir keiner abgesagt. Das alles funktionierte aber nur mit sehr viel Vorlauf. Es ist ein sehr emotionales Thema. Es nimmt mich auch immer wieder selbst mit - und das spüren die Menschen. Diese Empathie, die ich habe und die Erfahrung, die ich mit diesen Themen habe.

"Ich kriege immer noch Tränen in die Augen und weine, weil es mich auch so sehr berührt."

SWR Aktuell: Wie wichtig war es Ihnen, dass in dem Film vor allem Betroffene zu Wort kommen und dass es kein Film über den Täter wird?

Schmidt: Weil ich - wie viele andere auch - dem Täter kein Denkmal setzen wollte. Mir war es wichtig, die charakterstarken Menschen zu zeigen. Menschen, die - nachdem sie die Geräusche in der Stadt gehört haben - am Hauptmarkt, in der Simeonstraße, in der Brotstraße - sofort raus sind und versucht haben, zu helfen.

Das war mir wichtig. Das Gesicht des Täters wird im Film auch nicht gezeigt, ich erwähne seinen Namen nicht einmal.

Wer ist Jürgen Schmidt? Jürgen Schmidt (57) arbeitet seit 1993 für den SWR. Der Sportreporter und Filmemacher hat zahlreiche Dokus und Filme gedreht (u.a. für die ARD-Sportschau) und einige Journalistenpreise gewonnen - unter anderem den "Sport-Oskar" des Internationalen Sport-Journalistenverbandes. Schmidt hat viele Fernsehbeiträge über das Flugtagunglück von Ramstein 1988 produziert und unter anderem an einer Ramstein-Dokumentation mitgearbeitet, die für den Grimme-Preis nominiert war. Jürgen Schmidt begleitet seit vielen Jahren eine an Mukoviszidose erkranke junge Frau aus Idar-Oberstein empathisch und verantwortungsvoll durch ihr Leben. Er hat bislang vier längere Dokumentationen mit ihr gedreht. Jürgen Schmidt lebt in Mainz.

SWR Aktuell: Welche Bilder gingen Ihnen nach Drehschluss durch den Kopf?

Schmidt: Mich hat das sehr mitgenommen. Ich bin nach Drehschluss immer nach Hause gefahren, zwei Stunden mit dem Auto. Da war es sehr leise, kein Radio, ich habe wenig telefoniert. Ich wollte bewusst mit dieser Situation klarkommen, bewusst die Gespräche, die ich aufgenommen habe mit Betroffenen und Ersthelfern, mitnehmen. Das ist mir alles sehr nahe gegangen und nimmt mich immer noch sehr, sehr mit.

Nachdem der Film vor ein paar Tagen synchronisiert wurde und ich ihn nochmal sah, musste ich weinen. Das ist ein Stück weit Verarbeitung für mich. Ich bin froh, dass ich diese charakterstarken Menschen in dem Film zeige, die geholfen haben.

Mein großer Wunsch ist, dass der mutmaßliche Täter sich diesen Film anschaut. Er soll merken, dass er gar kein großes Thema ist. Aber diese Menschen, die in der Stadt leben und die betroffen sind, die soll er sich anschauen.

"Ich bin froh, dass der Täter keine große Rolle spielt. Er soll nicht das Gefühl haben, dass er sich ein Denkmal gesetzt hat."

Ein Selfie vor der Porta Nigra: Jürgen Schmidt mit Interview-Partnern und Film-Team während einer Drehpause. Jürgen Schmidt

SWR Aktuell: Wenn Sie jetzt wieder mal in der Trierer Innenstadt sind, erleben Sie diesen Ort anders als vorher?

Schmidt: Ja, ich sehe die Stadt natürlich anders. Natürlich bin ich von der Amokfahrt nicht direkt betroffen. Aber dadurch, dass ich mich so in diese Geschichte eingearbeitet habe, weiß ich, wie wichtig es für die Menschen ist, dass sie einen Ort haben, wo sie trauern können.

Und trotzdem ist diese Leichtigkeit in der Innenstadt, zum Beispiel am Weinstand auf dem Hauptmarkt. Einer meiner Protagonisten ist ein Künstler aus dem Iran. Er hat mir in wunderbaren Worten erzählt, was diese Amokfahrt mit der Stadt und den Menschen gemacht hat. Mit ihm habe ich mich auch immer wieder privat getroffen und wir haben geredet. Er hat mich auch immer wieder bestärkt, dass ich mit dem, was ich mache, auf dem richtigen Weg bin.