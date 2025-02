Fiese Betrugsmasche: Senior aus Trier gibt Vermögen an falsche Polizeibeamte

per Mail teilen

Die Polizei Trier sucht Zeugen im Zusammenhang mit Betrügern, die sich als Polizisten ausgegeben haben. Sie haben einen Senior um einen hohen fünfstelligen Betrag betrogen.

Als im Januar dieses Jahres bei einem älteren Mann aus Trier das Telefon klingelt, meldet sich ein vermeintlicher Polizeibeamter. Der täuscht dem Mann vor, dass diverse Beweismittel gegen ihn vorlägen. So gebe es Fotos und Videos, die ihn in einer ungünstigen Situation zeigten. Was genau das heißt, teilte die Polizei nicht mit.

Fakt ist aber: Die Betrüger setzten den Mann wiederholt unter Druck, riefen immer wieder an. Als Ausweg aus der Situation machten sie ihm schließlich einen perfiden Vorschlag: Mit Geld solle er die Polizeibehörde unterstützen, dann werde es keine weiteren Ermittlungen mehr geben und er würde einer Strafverfolgung entgehen.



Senior übergibt Geldbetrag an Boten

Der Senior ließ sich überreden und übergab Ende Januar in der Nähe des Olewiger Friedhofs einem Boten einen hohen fünfstelligen Betrag. Dieser flüchtete mit einem unbekannten Wagen. Der Täter soll nach einer Beschreibung des Opfers ein südländisches Erscheinungsbild und schwarze sportliche Kleidung getragen haben.

Kriminalpolizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei bittet in diesem Zusammenhang nun um die Mithilfe der Bevölkerung. Menschen, die am 28 Januar gegen 10:20 Uhr in der Nähe des Olewiger Friedhofes etwas Verdächtiges gesehen haben, sollen sich melden.