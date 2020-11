per Mail teilen

Der Hunsrücker Fieberscanner-Hersteller, Kentix, investiert 1 Million Euro in seinen Standort, in Idar-Oberstein. Nach Angaben des Unternehmens sollen dort außerdem bis zu 25 Arbeitsplätze geschaffen werden.

Investiert werde in eine neue Produktions- und Lagerhalle. Grund für die Investition sei unter anderem die steigende Nachfrage nach Fieberscannern. Mit diesen könnten beispielsweise Mitarbeiter auf erhöhte Temperaturen untersucht werden. Dadurch könnte beispielsweise eine Corona-Infektion erkannt und eine Verbreitung des Virus im Unternehmen gestoppt werden. Nach Angaben von Kentix kommen die Kunden aus der ganzen Welt. Darunter sei die US-amerikanische Brauerei Anheuser-Busch. Sie habe bereits weltweit etwa 200 ihrer Brauereien mit dem Idar-Obersteiner Scanner ausgestattet.