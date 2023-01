Silo-Brand bei Tiernahrungshersteller bei Föhren

per Mail teilen

Bei einem Tiernahrungshersteller an der A1 bei Föhren hat eine Silohalle gebrannt. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Am Mittag wurde die Feuerwehr zu einem Industriebrand bei einem Tiernahrungshersteller bei Föhren gerufen. Laut Feuerwehr kam es zu einer starken Rauchentwicklung im vierten Obergeschoss, sowie in den Stockwerken darüber. Dort habe eine Lüftungsanlage gebrannt.

Keine Verletzten bei Brand

Mittlerweile sei das Feuer weitestgehend gelöscht, so die Feuerwehr. Nach Auskunft des Unternehmens war ein Maschinenteil in der Filteranlage in Brand geraten. Zur Schadenshöhe könne man noch keinen Aussagen machen. Die Produktion sei nicht betroffen.

Das Gebäude müsse nun gelüftet werden, da sich der Rauch in allen sieben Stockwerken ausgebreitet habe. Insgesamt seien mehr als 100 Feuerwehrleute aus Wittlich und den Verbandsgemeinden Schweich sowie Wittlich-Land im Einsatz gewesen.