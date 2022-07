Feuerwehr Trier-Irsch: "Die Taktung der Hitze-Einsätze ist extrem" 

In Trier sind elf Freiwillige Feuerwehren in den einzelnen Stadtteilen untergebracht und bilden selbständige Einheiten. Insgesamt gibt es in Trier neben der Berufsfeuerwehr rund 300 freiwillige Feuerwehrfrauen und -männer.

Für die Freiwillige Feuerwehr in Irsch sind 37 Feuerwehrleute im Einsatz. Flächenmäßig hat der Löschzug Irsch mit seinen Feuerwehrleuten mit Kernscheid, Filsch, Irsch, Tarforst und dem Universitätsgelände eines der größten Einsatzgebiete aller Trierer Freiwilligen Feuerwehren.

Bei "Gefahrenlagen" im Stadtteil - dazu zählen neben Bränden auch Hochwasser, schwere Verkehrsunfälle und Naturkatastrophen - werden sie gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr alarmiert und eingesetzt.