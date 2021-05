per Mail teilen

Auf dem Gelände des Tabakkonzerns JTI in Trier-Euren hat es am Morgen kurz vor 6 Uhr einen Feuerwehreinsatz gegeben. Wie die Berufsfeuerwehr mitteilte, war ein mit Tabakabfällen gefüllter 40 Kubikmeter großer Container in Brand geraten. Die Feuerwehr geht davon aus, dass sich das Material selbst entzündet hat. Die Feuerwehr flutete den Container und löschte den Brand. Gefahr für Firmengebäude oder Mitarbeiter bestand nicht.