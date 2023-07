per Mail teilen

Ganz langsam ist ein Feuerwehrwagen bei Zell (Kreis Cochem-Zell) in der Mosel versunken. Es war gerade dabei, ein Feuerwehrboot aus der Mosel zu ziehen, als es in den Fluss rutschte. Die Schifffahrt ist an der Unfallstelle gesperrt. Das Fahrzeug soll mit einem Kran geborgen werden.