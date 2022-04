Die Feuerwehr Trier musste am Freitagabend ein Kind aus einem Baum im Bereich des Kindergartens in Tarforst retten. Den Angaben zufolge war das siebenjährige Kind beim Spielen auf einem Baum mit dem Knie in eine Astgabel geraten. Es habe versucht, sich zu befreien, sei dabei aber tiefer in die Astgabel gerutscht. Die von den Eltern herbeigerufene Feuerwehr habe die Äste mit einem hydraulischen Spreizer auseinanderdrücken und das Kind so befreien können. Es blieb unverletzt.