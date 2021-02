Die ehrenamtliche Feuerwehr der Verbandsgemeinde Trier-Land wird künftig einen hauptamtlichen Wehrleiter haben. Das hat der Verbandsgemeinderat in einer knappen Abstimmung entschieden.

In der Sitzung der Verbandsgemeinde Trier-Land wurde am Mittwochabend über den neuen Haushalt abgestimmt – und damit auch über eine umstrittene Personalie. Die Diskussion verlief entsprechend hitzig: Verbandsbürgermeister Michael Holstein (Freie Wähler) warf der CDU vor, mit einem Brief im Vorfeld falsche Informationen in der Öffentlichkeit verbreitet zu haben und damit das Klima im VG-Rat "vergiftet" zu haben.

Die CDU zeigte daraufhin entrüstet. Gleich mehrere Ratsmitglieder meldeten sich zu Wort. Die CDU-Vertreter sagten, sie sähen sich in der Opposition. Außerdem fühlten sie sich nicht richtig informiert und in der Verantwortung, die Öffentlichkeit aufzuklären.

Knappes Ergebis: VG-Rat in Wehrleiter-Frage gespalten

Im Stellenplan des Haushalts 2021 war ein hauptamtlicher Wehrleiter für die ehrenamtliche Feuerwehr Trier-Land vorgesehen. Die CDU-Fraktion wollte den Posten für den hauptamtlichen Wehrleiter wieder aus dem Stellenplan streichen und hatte einen entsprechenden Antrag gestellt. In der Abstimmung gab es 19 Stimmen für einen hauptamtlichen Wehrleiter und 18 Stimmen dagegen. Die Fraktionen der Grünen und der CDU stimmten gegen den hauptamtlichen Wehrleiter. Die Fraktionen der Freien Wähler und der SPD mehrheitlich dafür. Der neue Haushalt wurde schließlich mehrheitlich mit 20 zu 17 Stimmen samt Wehrleiter-Posten beschlossen.

Bürgermeister: Aufgaben nicht mehr ehrenamtlich leistbar

Der hauptamtliche Wehrleiter soll Vorgesetzter von 30 Freiwilligen Feuerwehren sein. Das sind 600 Feuerwehrleute und 200 Jugendliche und Kinder in Jugendfeuerwehren und Bambinigruppen. Verbandsbürgermeister Michael Holstein erklärte, die Aufgaben des Wehrleiters hätten in den vergangenen Jahren zugenommen und seien nicht mehr im Ehrenamt leistbar. Ein Berufsfeuerwehrmann soll die Aufgaben übernehmen, sobald das jetzige Ehrenamt im Januar 2022 ausläuft.

In einer Befragung hatte sich eine Mehrheit der Feuerwehren in der Verbandsgemeinde Trier-Land hatten gegen einen hauptamtlichen Wehrleiter ausgesprochen SWR

Mehrheit der Feuerwehren wollte keinen hauptamtlichen Chef

24 der 30 Feuerwehren in der Verbandsgemeinde Trier-Land hatten sich in einer Befragung gegen einen hauptamtlichen Wehrleiter ausgesprochen. Es gebe außerdem 4 Freiwillige, die sich den Wehrleiterposten im Ehrenamt zutrauten. Bisher wurde ein ehrenamtlicher Wehrleiter immer demokratisch aus den eigenen Reihen der Feuerwehren gewählt. Um diese Wahl fühlen sich die Feuerwehren betrogen, wenn ihnen von der Verwaltung ein Wehrleiter vorgesetzt wird.