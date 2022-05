per Mail teilen

In Trier musste die Feuerwehr heute Morgen zu einem Brand im Bereich der Kirche St. Matthias ausrücken. Dort war ein Feuer in einem Spänebunker einer Schreinerei ausgebrochen, so die Feuerwehr. Die Flammen hätten schnell unter Kontrolle gebracht werden können. Es sei niemand verletzt worden. Die Brandursache sei noch unklar.