Bei einem Forstunfall in der Nähe von Neuerburg ist am Vormittag ein Waldarbeiter schwer verletzt worden. Wie die Feuerwehr Südeifel mitteilte, seien die Rettungskräfte zu einem steilen Hang in ein Waldgebiet gerufen worden. In einer aufwändigen, mehrstündigen Aktion retteten sie den Verunglückten mit einer Tragehilfe und Seilen und brachten ihn zu einem Rettungswagen. Ein Feuerwehr-Sprecher sagte, der Einsatz sei nicht ungefährlich gewesen. Der Waldarbeiter kam schwer verletzt ins Krankenhaus.