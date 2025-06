Eine Kletterin ist auf der Hochmoselbrücke in Zeltingen-Rachtig in Not geraten, nachdem sie sich in 100 Meter Höhe in ihren Seilen verfing. Die Feuerwehr befreite sie.

Polizei und Feuerwehr sind am Montag gegen 13 Uhr alarmiert und zur Hochmoselbrücke in Zeltingen-Rachtig (Kreis Bernkastel-Wittlich) gerufen worden, weil eine Industriekletterin in 100 Meter Höhe festhing. Dramatische Situation in Zeltingen-Rachtig: Eine Industriekletterin kann sich nicht mehr selbstständig abseilen. Sie ist in 100 Meter Höhe auf Hilfe angewiesen. Kevin Schößler Nach Polizeiangaben hatte sie zuvor mit drei weiteren Kollegen an den Pfeilern der Brücke gearbeitet. Danach sei es windig geworden. Während sich drei Kletterer noch rechtzeitig abseilen konnten, habe sich die 47-Jährige in ihren Seilen verheddert. Rettungseinsatz dauert fast eine halbe Stunde Die Feuerwehr habe die Seile in der Luft und am Boden fixiert. Danach hätten die Einsatzkräfte die Knoten lösen und die Frau sicher abseilen können. Männer und Frauen der Feuerwehr waren an der Hochmoselbrücke im Einsatz, um eine Kletterin zu retten. Sie war in 100 Meter Höhe in Not geraten, weil sie sich in ihren Seilen verfangen hatte. Kevin Schößler Laut Polizei dauerte der Einsatz rund 30 Minuten. Die Frau sei bei dem Zwischenfall unverletzt geblieben.