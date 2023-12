In Newel ist in der Nacht zum Heiligabend ein Feuer in einem Wohnhaus ausgebrochen. Die Feuerwehr hat die Bewohner mit Rettungsleitern befreit.

Der Notruf ging um kurz vor vier Uhr am Sonntagmorgen ein - das Alarmierungsstichwort: "Menschenrettung". Am Einsatzort in Newel ergab sich für die Feuerwehr dann folgendes Bild: Im Wohnzimmer war ein Brand ausgebrochen. Rauch und Flammen breiteten sich aus. Nach Angaben der Polizei hatte der Vater seine beiden Kinder und seine Frau noch in den zweiten Stock gebracht. Die Flammen griffen auf den ersten Stock über. Der Vater konnte zwar noch nach draußen rennen. Für seine Kinder und seine Frau aber war es zu spät: ihnen versperrten die Flammen den Weg. SWR Um Mutter und Kinder zu retten, setzte die Feuerwehr deshalb sogenannte Steckleitern von außen ans Haus an und schaffte es darüber, die drei vom Balkon im zweiten Stock zu holen. Die Familie kam mit leichten Rauchgasverletzungen in ein Krankenhaus. Den Brand konnte die Feuerwehr löschen und das Haus mit Überdruckbelüftern vom Rauch befreien. Es ist derzeit nicht bewohnbar. Als Grund für das Feuer vermutet die Feuerwehr einen technischen Defekt - womöglich an einer Lichterkette. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.