In Piesport sind in der Nacht zum Freitag zwei Wohnhäuser in Brand geraten. Die Feuerwehr hat inzwischen wegen der Rauchentwicklung eine Entwarnung gegeben.

Ein Wohnhaus ist in Piesport im Kreis Bernkastel-Wittlich gegen 2.45 Uhr in Brand geraten. Nach Polizeiangaben ist die Feuerwehr nach einem Notruf ausgerückt und hat gelöscht, konnte aber nicht verhindern, dass das Feuer auf ein weiteres Haus übergriff. Keine Verletzten in Piesport Nach derzeitigem Stand sei bei dem Feuer niemand verletzt worden. Vier Personen konnten sich selbstständig aus dem Haus retten. Was das Feuer verursacht hat und wie hoch der Schaden an den Gebäuden ist, kann die Polizei noch nicht sagen. Derzeit ist die Feuerwehr noch mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die Feuerwehr hat bezüglich der Rauchentwicklung aber inzwischen Entwarnung gegeben.