Ein 20-Jähriger Hunsrücker hat an Vatertag bei Burg an der Mosel einen Feuerwehr-Einsatz ausgelöst. Er rutschte eine etwa fünf Meter hohe Böschung hinab.

Wie die Polizei mitteilte, war der Mann mit weiteren Personen auf dem Fußweg nach Reil (Kreis Bernkastel-Wittlich) unterwegs, als er aus bisher ungeklärter Ursache über die Leitplanke fiel und die Böschung in Richtung Mosel hinabrutschte.

Mann mit Drehleiter gerettet

Der Mann musste mit einer Drehleiter gerettet werden und kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann zu viel getrunken hatte. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille.

Insgesamt ruhiger Vatertag in Region Trier

Ansonsten sei der Vatertag in der Region Trier ruhig verlaufen. Die Menschen hätten sich an die Corona-Bestimmungen gehalten, es mussten keine Ansammlungen und verbotene Zusammenkünfte aufgelöst werden, teilten die Polizeidienststellen in der Region Trier mit. Bei dem schönen Wetter seien vor allem Wanderer und Familien unterwegs gewesen.