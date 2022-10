Feuer beschädigt Haus in Langsur, Unbekannte brechen ein

In Langsur ist am Mittwochabend der Dachstuhl eines Hauses abgebrannt. Laut Polizei verschafften sich in der Nacht Unbeteiligte Zugang zu dem Haus. Bislang ist unklar, warum.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass es drei Personen waren, die sich gegen zwei Uhr in der Nacht Zutritt zu dem zerstörten Haus in Langsur (Kreis Trier-Saarburg) verschafft haben. Zwei Personen sind nach Angaben der Polizei geflüchtet, als die Beamten vor Ort eintrafen. Ein weiterer Verdächtiger konnte gestellt werden. Die Polizei hat bislang keine Angaben dazu gemacht, warum die Personen in das Haus eingebrochen sind. Die Ermittlungen laufen, teilte die Polizei mit. Feuerwehreinsatz sorgte für Verkehrsbehinderung In Langsur wurde am Mittwoch bei einem Dachstuhlbrand ein Haus so stark beschädigt, das es nicht mehr bewohnbar ist. WinklerTV Das Feuer in Langsur brach aus unbekannter Ursache am Mittwochabend kurz vor 22 Uhr aus. Während des Löscheinsatzes der Feuerwehr wurde die B 418 zeitweise gesperrt. Am Donnerstagmorgen wurde der Feuerwehreinsatz beendet und die Straßensperrung aufgehoben. Nach Angaben der Polizei ist das Haus derzeit nicht bewohnbar. Die Höhe des Schadens ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei Trier ermittelt.