Die Rastanlage Hunsrück Ost an der A61 ist am Mittwochabend knapp einer Katastrophe entgangen. Ein Kleintransporter geriet an einer der Zapfsäulen in Brand.

Wie die Polizei mitteilte, wollte der Fahrer sein Fahrzeug betanken. Dabei habe er bemerkt, dass aus dem Motorraum vermutlich wegen eines technischen Defekts Funken sprühten. Den Angaben zufolge versuchte er noch, den Kleintransporter wegzufahren. Das sei aber nicht gelungen, weil das Fahrzeug innerhalb kürzester Zeit in Flammen stand. Der Fahrer habe sich gerade noch in Sicherheit bringen können. Feuerwehr kann Explosion verhindern Gemeinsam mit alarmierten Feuerwehrleuten aus Langenlonsheim sei es gelungen, das brennende Auto zu löschen und eine Explosion zu verhindern. Die Höhe des Schadens sei "locker fünfstellig", sagte ein Polizeisprecher. Neben dem Fahrzeug sei auch die Tankstelle beschädigt worden. Die Tankanlage Hunsrück Ost ist noch immer komplett gesperrt, auch die Parkplätze können nicht angefahren werden. Gutachter und Ermittler der Kriminalpolizei werden im Lauf des Tages erwartet. Wann die Raststätte wider geöffnet werden kann, ist noch unklar.