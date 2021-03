Das Feuer in einem Einfamilienhaus mit zwei Schwerverletzten in Idar-Oberstein ist ersten Ermittlungen zufolge in der Küche ausgebrochen. Nach Polizeiangaben soll die genaue Brandursache jetzt von einem Gutachter geklärt werden. Brandstiftung schließt die Polizei aus. Ein älteres Ehepaar hatte bei dem Feuer gestern schwere Brandverletzungen erlitten. Beide wurden mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik nach Ludwigshafen geflogen.