In Zell an der Mosel musste die Feuerwehr am Sonntagmorgen zu einem Wohnhausbrand ausrücken. Nach Angaben der Polizei brannte aus bisher ungeklärter Ursache ein Carport im Zeller Stadtteil Barl. Die Flammen seien auf den Dachstuhl des angrenzenden Einfamilienhauses übergeschlagen. Es sei niemand verletzt worden. Die Polizei geht von einem Gesamtschaden im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich aus. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.