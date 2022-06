Feuer in Realschule: Keine Brandstiftung

Das Feuer in einer Realschule in Idar-Oberstein vor einer Woche ist vermutlich durch die Fehlbedienung eines technischen Gerätes in der Küche ausgelöst worden. Das teilte die Polizei mit. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat ein Plastikteil an dem Gerät Feuer gefangen. Aktuell gebe es keine Hinweise darauf, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde. Die Ermittlungen der Kripo Idar-Oberstein dauern an. Bei dem Küchenbrand in der Ida-Purper-Realschule entstand nach Angaben der Polizei ein Schaden von etwa 50.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Der Präsenzunterricht ist derzeit nur stark eingeschränkt möglich.