Feuerwehreinsatz in Habscheid-Hollnich

Im Habscheider Ortsteil Hollnich in der Eifel stand am Morgen ein Wohnhaus mit angrenzender Scheune in Flammen. Eine Mutter mit ihren drei Kindern hatte Glück im Unglück.

Die Frau lebte laut Polizei mit ihren drei Kindern in dem Haus. Die vier konnten sich demnach in Sicherheit bringen, bevor der Dachstuhl nahezu vollständig abgebrannt war. Verletzt wurde niemand. Brandursache noch unklar Mehrere Feuerwehren aus dem Eifelkreis waren im Einsatz und zuletzt noch mit Nachlöscharbeiten zugange. Die Brandursache ist noch unklar. Mehrere Feuerwehren aus dem Eifelkreis waren im Einsatz. Steil-TV Haus nicht mehr bewohnbar Das Haus ist nach dem Brand nicht mehr bewohnbar. Es ist laut Polizei ein Schaden im sechsstelligen Bereich entstanden.