Nach dem Brand in der Grundschule in Farschweiler im Hochwald findet der Unterricht ab Donnerstag im Bürgerhaus und im Aufenthaltsraum der Feuerwehr statt. Das teilte die Schule auf ihrer Internetseite mit.

Im Bürgerhaus werden demnach die Klassen 1, 2 und 3 untergebracht. Schülerinnen und Schüler der Klasse 4 nutzen den Aufenthaltsraum der Feuerwehr, so die Mitteilung der Schule.

Ab wann die Räume in der Grundschule wieder genutzt werden können, stehe noch nicht fest. Hierzu müssten noch Gutachten abgewartet werden. Im Heizungskeller der Schule in Farschweiler war in der Nacht auf Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Brandursache war vermutlich ein technischer Defekt.

Das Feuer war im Lagerraum für Holz-Pellets der Heizungsanlage entstanden. Der Einsatz der Feuerwehrleute dauerte etwa eine Stunde.