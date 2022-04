Brand in Berufsbildender Schule Saarburg

In der Berufsbildenden Schule in Saarburg sind Mittwochmorgen etwa 250 Schülerinnen und Schüler vorsorglich in Sicherheit gebracht worden. Gebrannt hatte ein Putzwagen.

Nach Angaben der Polizei war der Putzmittelwagen, der im Bereich der Schultoilette stand, in Brand geraten. Ein Zeuge habe das Feuer gelöscht, bevor die Feuerwehr vor Ort war. Dabei habe der Zeuge sich eine leichte Rauchvergiftung zugezogen. Er sei vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden. Der Putzwagen in der BBS Saarburg ist nach dem Brand verklumpt. Robin Ramos-Hoffmann Schüler in Sicherheit gebracht Die Schüler wurden nach dem Alarm angewiesen, auf einem angrenzenden Sportplatz zu warten. Der betroffene Bereich des Schulgebäudes wurde laut Polizei wieder freigegeben, sodass der Schulbetrieb weitergehen kann. Wie es zu dem Feuer kam, sei derzeit noch unklar. Ein Feuer in einem Putzwagen hat dafür gesorgt, dass die BBS Saarburg evakuiert wurde. Robin Ramos-Hoffmann