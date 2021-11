Die Feuerwehr hat am Dienstagmorgen einen Brand in einer Autowerkstatt in Trier-Feyen gelöscht. Der Pächter und ein Mitarbeiter der Werkstatt hatten nach Mitteilung der Feuerwehr den Brand am frühen Morgen entdeckt und zunächst selbst versucht, ihn zu löschen. Die Einsatzkräfte konnten auch verhindern, dass das Feuer auf einen nahen Wohnwagen übergriff und mehrere Gasflaschen aus der Werkstatt holen. Verletzt wurde niemand. Die Ursache ist noch unklar.