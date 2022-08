Feuer im Wald bei Idar-Oberstein gelöscht

Im Wald bei Idar-Oberstein hat es am Mittwochnachmittag gebrannt. Der Feuer war in einer Hanglage nahe der Stadt ausgebrochen, wie die Polizei in Idar-Oberstein am Abend mitteilte. Die Flammen erstreckten sich auf eine Fläche von rund 1.500 Quadratmetern. Die Feuerwehr konnte laut den Angaben den Brand schnell eindämmen und löschen. Eine Gefahr, dass die Flammen auf benachbarte Gebäude übergreifen, habe nicht bestanden. Menschen seien nicht verletzt worden, hieß es weiter.