Feuer im Seniorenheim in Nonnweiler-Otzenhausen

In einem Seniorenheim in Nonnweiler-Otzenhausen (Nordsaarland) ist am Freitagmorgen ein Feuer in einem Wintergarten ausgebrochen. Verletzt wurde niemand.

Etwa 70 Senioren seien in Sicherheit gebracht worden. Die Feuerwehr sei mit etwa 80 Mann vor Ort gewesen und habe den Brand schnell gelöscht. Die Ursache ist noch unklar. Nach Polizeiangaben gebe es keine Hinweise auf Brandstiftung, die Ermittlungen zur Ursache dauern an. Die Senioren hätten inzwischen zurück in die Einrichtung gebracht werden können.