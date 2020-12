Feuer in Wohnhaus in Hoppstädten-Weiersbach

In einem Wohnhaus in Hoppstädten-Weiersbach (Landkreis Birkenfeld) hat es am Sonntagabend gebrannt. Vier Bewohner mussten ins Krankenhaus.