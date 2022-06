Grillkohlesäcke, Gartenhäuser und Gasflasche vor Baumarkt in Gerolstein angezündet

Polizei und Feuerwehr sind am Mittwochabend in Gerolstein zu mehreren Bränden an einem Baumarkt ausgerückt. Eine Explosion von Gasflaschen konnten die Einsatzkräfte verhindern.

Ein junger Mann soll am Mittwochabend in Gerolstein (Vulkaneifelkreis) an einem Baumarkt mehrere Brände gelegt haben. Wie die Polizei dem SWR mitteilte, kletterte der 19-Jährige in der Nähe des Haupteingangs über einen Bauzaun und zündete dort mehrere Grillkohlesäcke an. Außerdem steckte er auf der Rückseite des Marktes eine Palette mit verpackten Gartenhäusern sowie eine Gasflasche an. Dabei entstand laut Polizei Daun ein Schaden in vierstelliger Höhe.

Da die Brände erst nach und nach entdeckt wurden, musste die Feuerwehr Gerolstein mehrfach ausrücken. Die Polizei sprach von Glück, dass es zu keiner Explosion kam, da in unmittelbarer Nähe der glühenden Gasflasche weitere Gasbehälter gelagert wurden.

Beschuldigter versucht zu flüchten und tritt Polizisten

Der 19-Jährige stellte sich vor Ort zunächst der Polizei und gab an, psychische Probleme zu haben. Im Laufe des Einsatzes versuchte er jedoch zu flüchten. Der Mann konnte aber von den Polizisten festgehalten werden. Den Angaben nach trat er dabei nach den Beamten und beleidigte diese.

Von der Staatsanwaltschaft Trier wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus Gerolstein angeordnet. Dort wurde der Mann außerdem einem Facharzt vorgestellt, der ihn zur Verhinderung weiterer Eigen- oder Fremdgefährdungen in die dortige Psychiatrie einwies. Über seinen weiteren Verbleib soll am Donnerstagvormittag ein Richter entscheiden. Die Staatsanwaltschaft Trier erörtert derweil, ob die Polizei Daun in dem Fall weiter ermittelt oder die Kriminalpolizei Wittlich.