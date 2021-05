Fünf Verletzte bei Feuer in Freudenburg

In Freudenburg (Landkreis Trier-Saarburg) ist am Mittwoch ein Feuer in einem Wohnhaus ausgebrochen. Fünf Menschen sind mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gekommen.