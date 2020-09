In Großlittgen (Kreis Bernkastel-Wittlich) ist am frühen Dienstagmorgen ein Feuer in einem Ferienhaus ausgebrochen. Dabei entstand ein Schaden von etwa 100.000 Euro. Laut Polizei wurde das Feuer durch brennende Kerzen verursacht, die unbeaufsichtigt hinter dem Haus standen. Die vierköpfige Familie, die in dem Ferienhaus wohnte, konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand. Die Hütte ist derzeit unbewohnbar. Im Einsatz waren 50 Feuerwehrleute aus Landscheid und Salmtal.