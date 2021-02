Beim Brand in einem leerstehenden Winzerhaus in Bernkastel-Kues ist in der Nacht zum Samstag hoher Sachschaden entstanden. Wie die Feuerwehr mitteilte, ist das Gebäude seit zwei Jahren unbewohnt, aber immer noch eingerichtet. Das Feuer sei aus noch unbekannter Ursache in der Küche ausgebrochen. Diese sei ausgebrannt. Außerdem hätten Rauchgase die Inneneinrichtung des Hauses, wie Gemälde oder Teppiche, beschädigt.