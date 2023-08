72-Jähriger setzt Küche in Daun in Brand

per Mail teilen

Ein 72-Jähriger aus Daun hat am Samstag einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Er hatte beim Kochen ein Feuer in seiner Küche verursacht.

Nach Angaben der Polizei hatten Bewohner eines Dauner Mehrfamilienhaus am Samstag gegen 7 Uhr die Feuerwehr alarmiert, weil sie im Gebäude eine starke Rauchentwicklung festgestellt hatten.

Fett mit Wasser gelöscht

Als die Rettungskräfte eintrafen, stellten sie fest, dass ein 72-Jähriger in seiner Wohnung Essen gekocht habe. Der Mann habe dann brennendes Fett in der Pfanne mit Wasser abgelöscht. Dabei sei es zu einer kleineren Fettexplosion gekommen, weshalb die Küche in Brand geraten sei. Der Mann konnte das Feuer laut Polizei allein löschen können, erlitt aber eine Rauchgasvergiftung.

Mann erwartet Strafverfahren

Die Wohnung des Mannes bleibe wegen des Brandes vorerst unbewohnbar. Ein weiterer Schaden am Haus sei nicht entstanden. Die anderen Anwohner seien unverletzt geblieben. Den 72-jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung.