per Mail teilen

Ein Mann in Luxemburg kommt in der Nacht zu Dienstag mit schweren Schnittverletzungen ins Krankenhaus. Die Polizei im Großherzogtum ermittelt wegen Körperverletzung.

Wie die Polizei mitteilte, stellte sich kurz nach Mitternacht ein schwerverletzter Mann in der Notaufnahme eines Krankenhaues in Luxemburg-Kirchberg vor. Da der Verletzte mehrere Schnittwunden aufwies, wurde die Polizei verständigt. Nach den Ermittlungen sei es in der Nacht bei der Tram-Haltestelle "Pont Grand-Duchesse Charlotte" zu einem Streit mit einem Bekannten gekommen

Auseinandersetzung mit Bekanntem

Den Angaben zufolge sei die Auseinandersetzung eskaliert und der Bekannte habe den Mann angegriffen. Das Opfer erlitt schwere Schnittwunden und suchte die Notaufnahme des Kirchberger Krankenhauses auf. Am Dienstagnachmittag habe die Polizei einen Tatverdächtigen in Strassen festgenommen und dem Untersuchungsrichter vorgeführt.