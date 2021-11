Festnahme am Bahnhof Konz

Nach einem gewalttätigen Streit am Bahnhof Konz hat die Bundespolizei einen 28jährigen Mann festgenommen. Ihm werden Bedrohung, Erschleichen von Leistungen, Beleidigung und Hausfriedensbruch vorgeworfen. Wie die Bundespolizei mitteilte, war der Mann am Samstag gegen Mitternacht mit einer Gruppe Jugendlicher in Streit geraten. Er soll einem 17-Jährigen gedroht haben, ihn mit einem Messer zu verletzen. Die Jugendlichen gingen weg und alarmierten die Polizei. Der 28jährige saß inzwischen rauchend und ohne Mund-Nasenschutz in einer Regionalbahn. Die Bundespolizisten forderten ihn auf, den Zug zu verlassen. Bei einer Durchsuchung wurde bei dem Mann eine geringe Menge Drogen gefunden.