Ronald Reagan, das Saufbähnchen und piep piep piep

Das Land Rheinland-Pfalz feiert Jubiläum. Vor 75 Jahren ist unser Bundesland gegründet worden. Seitdem ist viel Wasser die Mosel und ihre Nebenflüsse heruntergeflossen und einiges passiert. Unsere Zeitleiste blickt weit zurück.

Erinnern Sie sich noch an den Hitzesommer 1976 oder den Wein-Skandal 1985? Wissen Sie, wann das "Saufbähnchen" an der Mosel seine letzte Fahrt hatte und US-Präsident Ronald Reagan Bitburg besucht hat?

Traurige und schöne Ereignisse

In den vergangenen 75 Jahren hat die Region Trier einiges erlebt: Es gab traurige Ereignisse wie der Eisenbahn-Unfall 1951 bei Kenn mit 15 Toten oder die Amokfahrt in Trier 2020. Es gab aber auch viel Zeit zum Freuen: Die 2.000-Jahr-Feier der Stadt Trier 1984, Guildo Horns Auftritt beim Eurovision Song Contest in Birmingham oder der Aufstieg von Eintracht Trier in die Zweite Fußball-Bundesliga im Jahr 2002.

Virtueller Zeitstrahl durch die Jahrzehnte

Gehen Sie auf Zeitreise und sehen Sie in historischen Filmen, was die Region Trier in den vergangenen 75 Jahren bewegt hat: