Endlich ist auch für die Ferienparks ein Ende des Corona-Lockdowns in Sicht. Doch bevor es richtig losgehen kann, muss noch einiges vorbereitet werden.

Noch sind sie leer, die 215 Ferienhäuschen im Landal-Ferienpark Hochwald in Kell am See (Landkreis Trier-Saarburg). Am 21. Mai darf der Ferienpark wieder öffnen - gemeinsam mit den vier anderen Ferienparks in der Region Trier.

Lieselotte Wegner ist die Parkmanagerin. Seit der Park geschlossen ist, war sie fast immer alleine dort, sagt sie. Natürlich seien ein paar Mitarbeitende auch dort gewesen, aber sie habe sich dennoch etwas einsam gefühlt.

"Wir haben hier abends die Rehe auf dem Spielplatz grasen. Wir sind einen Schritt zur Natur zurückgegangen. Aber es ist natürlich schon ein bisschen einsam ohne Gäste." Lieselotte Wegner, Parkmanagerin im Landal-Ferienpark Kell am See

Alles muss im Ferienpark vorbereitet werden

Bei einem Spaziergang durch den Park sieht man, wie die Ferienhäuser sauber gemacht und Fenster geputzt werden. Der Rasen wird gemäht. Auch an der Rezeption, die sich am Eingang des Parks befindet, wird viel umgebaut. Um einen kontaktlosen Check-In zu ermöglichen, wurden sogar extra Fenster eingebaut, die man öffnen kann. Auch die Beschilderung im Park muss noch angepasst werden, sagt Lieselotte Wegner.

Vor dem Start wird in den Ferienhäuschen alles für die Gäste vorbereitet. SWR Andrea Meisberger Bild in Detailansicht öffnen Die Rezeption wurde extra so umgebaut, dass ein kontaktloser Check-In möglich ist. Die Fenster wurden ausgetauscht, sodass man diese nun öffnen kann, was vorher nicht möglich war. SWR Andrea Meisberger Bild in Detailansicht öffnen Die Indoorspielhalle muss noch geschlossen bleiben und darf erst am 2. Juni geöffnet werden. Normalerweise können Kinder hier klettern und rutschen. Ein Hygienekonzept gibt es aber schon. SWR Andrea Meisberger Bild in Detailansicht öffnen Das Fun- and Entertainmentprogramm für die Kinder muss wegen Corona noch ausfallen. Stattdessen gibt es kleine Tüten zum Basteln oder Backen, was die Kinder mit ihren Eltern gemeinsam im Bungalow machen können. SWR Andrea Meisberger Bild in Detailansicht öffnen

Corona-Tests sind eine Herausforderung

Laut der Öffnungsstrategie des Landes müssen auch die Gäste in Ferienparks alle 48 Stunden einen negativen Corona-Test vorlegen. Das ist laut Lieselotte Wegner logistisch eine sehr große Herausforderung. Denn zum einen müsste das kontrolliert werden. Zum anderen sind in der näheren Umgebung nur sehr kleine Teststationen, die eine so große Masse an Tests nur schwierig stemmen könnten.

Derzeit sei man im Gespräch mit dem Landrat, dem Gesundheitsamt und dem Land Rheinland-Pfalz, um eine Lösung zu finden, wie ein solches Konzept für einen Ferienpark dieser Größe umsetzbar sei.

Freizeitmöglichkeiten im Park nur eingeschränkt nutzbar

Das Schwimmbad, die Indoorspielhalle und die Innengastronomie müssen noch geschlossen bleiben. Auch das Fun- and Entertainmentprogramm für Kinder fällt noch aus, sagt Parkmanagerin Wegner. Stattdessen können kleine Spiel-Pakete erworben werden. Darin befinden sich dann beispielsweise Sachen zum Basteln oder Backen.

Da das Restaurant noch geschlossen bleiben muss, können sich die Gäste Essen zum Mitnehmen bestellen - auch das Frühstück. Per App kann dies vorbestellt und dann abgeholt werden.

Hoffnung auf viele Gäste - trotz Corona

Lieselotte Wegner hofft, dass viele Gäste kommen. Sie gehe allerdings nicht davon aus, dass der Park direkt voll sein werde. Die Parkmanagerin rechnet mit einer Auslastung von 50 bis 60 Prozent.