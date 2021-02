Betreiber von Ferienparks in Eifel und Hunsrück fordern, dass sie bald wieder öffnen dürfen. Denn sie gehen davon aus, dass sie ihre Gäste unterbringen können - ohne viele Kontakte.

Die frisch renovierten Bungalows - leer. Der Spielplatz - verlassen. Das Schwimmbad - ohne Besucher. Die Situation im Ferienpark bei Oberhambach sei vor allem für die 83 Mitarbeiter schwierig. Parkmanager André van Leeuwen sagt, sie seien seit Monaten in Kurzarbeit. Bekämen meist 65% ihres Gehalts. Das reiche nicht. Für den Park seien ihm November-, Dezember- und auch Januarhilfen zugesagt worden. Aber wann er darüber verfügen könne, sei für ihn unklar.

Sanierung des Ferienparks kommt voran

Von der Novemberhilfe sei jetzt 50% angekommen. Die Kosten im Park liefen aber weiter. Insgesamt habe man seit der Übernahme vor rund drei Jahren elf Millionen Euro in den Park investiert. Fast die Hälfte der Bungalows sind jetzt renoviert. Das Schwimmbad wurde generalüberholt. Die Zuschüsse des Landes kämen spät und nur unvollständig. Und die Mitarbeiter hätten nichts davon. André van Leeuwen und auch Kollegen von Ferienparks in Kell am See, Stadtkyll oder Gunderath sehen es ähnlich.

Perspektive zum Öffnen

Sie gehen davon aus, dass in ihren Bungalows die Gäste sicher vor Corona untergebracht werden könnten. Die Besucher hätten ja in ihren Ferienhäusern kaum Kontakt zu anderen. Sie bekämen ihren Schlüssel an der Rezeption. Das Frühstück könnten ihnen Mitarbeiter an die Tür stellen. Und außerdem könnten die Besucher sich auch selbst versorgen. André van Leeuwen hofft, dass er Ostern wieder Gäste empfangen darf.