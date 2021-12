Fehlender Impfstoff bei Impfbus Bitburg

Die Ursache für den fehlenden Impfstoff für den Impfbus in Bitburg heute war ein Fehler in der Bürokratie. Das teilte das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium auf SWR-Anfrage mit. Es sei ein Storno einer Apotheke für den Impfstoff übersehen worden, so der Sprecher des Ministeriums. Deshalb sei versäumt worden, bei einer anderen Apotheke Impfstoff für den Bitburger Impfbus zu bestellen oder beim Land anzufragen, ob es noch Reserven gäbe, auf die man zugreifen könne. Zuständig für den Betrieb der Impfbusse sei das Deutsche Rote Kreuz. Da in Bitburg auch an einem festen Standort geimpft werde, habe man dort heute als Ersatz für den Impfbus zwei zusätzliche Impfstraßen eingerichtet. Am Morgen hatten in Bitburg schon viele Menschen auf den Impfbus gewartet und dann erfahren, dass kein Impfstoff geliefert worden war.